Chaque mois, l'appli Mobeye, rémunérant des particuliers qui effectuent des relevés de linéaires via leur smartphone pour le compte de marques, sélectionne les meilleures mises en avant en magasin. Voici les opérations en point de vente qui ont marqué le mois de janvier 2017.

Avec plus de 4 000 fichiers disponibles, nous vous aidons à trouver les bons fichiers marketing BtoB et BtoC pour vos campagnes multicanales.

Les deux tiers des PME françaises possèdent un site internet et seulement une PME sur huit vend en ligne. A titre de comparaison, la proportion des PME réalisant des [...]

Nouvelle start-up sur l'univers de la génération de leads, Gasolead promet de livrer non seulement un éventail d'entreprises en fonction de plusieurs critères de recherche, [...]

Vous cherchez une idée cadeau original à l'image de votre entreprise ? Pensez à la carte cadeau Jubileo de Total. Entièrement personnalisable et pratique, c'est la solution [...]

Le secteur du droit des affaires se dote d'une application mobile à la veille juridique et fiscale. Découvrez l'application proposée [...]

Les commerciaux sont de plus en plus nombreux à utiliser des applications d'aide à la [...]

Diaporama #NRF17 4 magasins new-yorkais aux concepts inédits en France

New York, ville au coeur des tendances, inspire les retailers. Découvrez quatre concepts de magasins made in New York encore inédits en France qui vont dynamiser le commerce de demain.