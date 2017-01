Associé à sa base de données de plus de 14 millions de décisionnaires, Creditsafe lance un outil de gestion de leads. Sur le modèle d'un CRM, Sale Joe permet aux commerciaux [...]

Rendez-vous annuel de référence du monde de la high-tech, le CES devient aussi un incontournable pour les constructeurs automobiles et les équipementiers. L'occasion, pour notre envoyé spécial, de repérer les technologies en passe de monter à bord des prochaines voitures.

Diaporama [NRF 17] 4 innovations pour enrichir l'expérience client de demain

Le Big National Retail Show 2017 a ouvert ses portes hier à New York. L'expérience client augmentée y est plus que jamais d'actualité. Voici la sélection des innovations et usages prometteurs repérés par notre experte de l'expérience client, Nathalie Innocenti, présidente de Mission Capital Clients.